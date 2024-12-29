Учёные предупредили о появлении на орбите «сотен тысяч» мелких обломков мусора

Синдром Кесслера — лавинообразное скопление сотен тысяч мельчайших осколков космического мусора, которые невозможно отследить с Земли и тем более очистить. И если это произойдёт, полёты в космос станут невозможны на много лет.

По словам Редди, в этом отношении самое опасное место — геостационарная орбита, где на высоте 35 тысяч км от Земли находятся в том числе и телевизионные спутники. «Самое опасное место, где это может произойти, — это геостационарная орбита, так как мы не сможем быстро её очистить», — заявил эксперт.

Также он отметил, что это вполне предсказуемая ситуация, которая приводит учёных в ужас. «Число объектов, которые мы запустили в космос за последние четыре года, растёт в геометрической прогрессии. Мы движемся к ситуации, которая всегда приводила нас в ужас», — подчеркнул учёный.