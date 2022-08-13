Учёные предупредили о приближении очередной магнитной бури

Специалисты отнесли бурю к категории G1 — слабые возмущения, магнитосфера при этом останется возмущённой ещё два дня — до 19 августа.

Несмотря на то, что буря будет слабой, она может повлиять на здоровье людей с уязвимой нервной системой и психическими расстройствами. Но почувствовать себя плохо могут и здоровые люди.