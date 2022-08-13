Учёные предупредили о приближении очередной магнитной бури

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Учёные предупредили о приближении очередной магнитной буриНо не сильной
Учёные из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН предупредили, что на Землю надвигается очередная магнитная буря, которая будет не сильной. Буря ожидается 17 августа.
Специалисты отнесли бурю к категории G1 — слабые возмущения, магнитосфера при этом останется возмущённой ещё два дня — до 19 августа.
Несмотря на то, что буря будет слабой, она может повлиять на здоровье людей с уязвимой нервной системой и психическими расстройствами. Но почувствовать себя плохо могут и здоровые люди.