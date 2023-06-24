Учёные предупредили о скором исчезновении крупнейших тропических лесов

Кроме лесов, могут полностью исчезнуть не менее 20% экосистем по всему миру. Это обусловлено комбинированным влиянием экологических и климатических изменений. Учёный отметил, что такие результаты исследователи получили благодаря компьютерному моделированию процессов сокращения тропических лесов и других факторов.

Как сообщил Уилкок, ранее считалось, что леса начнут исчезать не раньше середины 21 века. Но оказалось, что эти процессы протекают кратно быстрее. По его мнению, «сегодняшнее поколение» может быть последним, кто застал леса Амазонии.