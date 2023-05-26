Учёные предупредили о влиянии неправильного питания студентов на здоровье в будущем

Как отметили учёные, неправильное питание на регулярной основе в студенческие годы может привести к ожирению, респираторным заболеваниям и депрессии во взрослой жизни. Ситуация усугубляется «стандартом» питания студентов — продукты с высоким содержанием калорий и сахара.

Такой рацион связан с высокой вероятностью ожирения, стресса и депрессии, которые часто усугубляют злоупотребление пищей. К тому же вредные пищевые привычки являются фактором возникновения и развития тяжёлых инфекций, в том числе респираторных, в частности, коронавируса.