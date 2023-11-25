Учёные предупредили о возможности мощной магнитной бури

Последняя магнитная буря проходит с 22 ноября и завершится 25 числа. После этого наступит затишье и показатели не превысят нейтральных цифр.

Но всё же учёные говорят о необходимости быть готовыми к новому мощному всплеску и при необходимости принимать меры для нормального самочувствия.