Учёные предупредили о возможности мощной магнитной бури

01:41, 25 ноября 2023
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Учёные предупредили о возможности мощной магнитной буриНа Солнце обнаружили новые пятна
Учёные предупредили, что после 25 ноября геомагнитное поле Земли успокоится, однако специалисты обеспокоены появлением на светиле 30 новых тёмных пятен.
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Последняя магнитная буря проходит с 22 ноября и завершится 25 числа. После этого наступит затишье и показатели не превысят нейтральных цифр.
Но всё же учёные говорят о необходимости быть готовыми к новому мощному всплеску и при необходимости принимать меры для нормального самочувствия.