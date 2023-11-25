Наука и технологии
01:41, 25 ноября 2023
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Учёные предупредили о возможности мощной магнитной бури

На Солнце обнаружили новые пятна

Учёные предупредили, что после 25 ноября геомагнитное поле Земли успокоится, однако специалисты обеспокоены появлением на светиле 30 новых тёмных пятен.

Учёные предупредили о возможности мощной магнитной бури

© Ferra.ru

Последняя магнитная буря проходит с 22 ноября и завершится 25 числа. После этого наступит затишье и показатели не превысят нейтральных цифр.

Но всё же учёные говорят о необходимости быть готовыми к новому мощному всплеску и при необходимости принимать меры для нормального самочувствия.

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