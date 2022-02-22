Учёные предупредили о вреде электронных сигарет для сердца самцов

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Учёные предупредили о вреде электронных сигарет для сердца самцовУ самок таких реакций нет
Учёные из Медицинского колледжа Университета штата Огайо в США провели ряд экспериментов, в результате которых выяснили, что вейп — смесь из никотина и глицерина, которую используют для электронных сигарет, — негативно влияет на сердечно-сосудистую систему самцов.
Для этого специалисты погружали самцов мышей, которые на момент эксперимента были в возрасте, эквивалентном 12-летнему ребёнку, в аэрозоль вейпа. На момент окончания эксперимента возраст мышей достигал 30-летнего возраста человека.
Выяснилось, что вместе с проявлениями на коже характерного для вейпа вредоносного эффекта, у самцов поднимался уровень CYP2A5, который отвечает за переработку никотина. У самок подобных реакций не наблюдалось.
Источник: Lenta.ru