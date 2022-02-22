Учёные предупредили о вреде электронных сигарет для сердца самцов

Для этого специалисты погружали самцов мышей, которые на момент эксперимента были в возрасте, эквивалентном 12-летнему ребёнку, в аэрозоль вейпа. На момент окончания эксперимента возраст мышей достигал 30-летнего возраста человека.

Выяснилось, что вместе с проявлениями на коже характерного для вейпа вредоносного эффекта, у самцов поднимался уровень CYP2A5, который отвечает за переработку никотина. У самок подобных реакций не наблюдалось.