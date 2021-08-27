Учёные предупредили о вымирании живых существ на поверхности океанов к 2100 году

Учёные предупредили о вымирании живых существ на поверхности океанов к 2100 годуЕсли не прекратится выброс парниковых газов в таком объёме, как сейчас или больше
Учёные смоделировали климатические условия на протяжении нескольких временных периодов с оценкой углеродного следа. На основании этих оценок были построены два глобальных сценария выброса парниковых газов. Согласно первому сценарию, выброс продолжится до 2050 года — это повлияет на изменение климата и условий жизни на 36% океанской поверхности. Согласно второму — выбросы продолжатся ещё в течение 80 лет, что приведёт к почти полному изменению условий — 95% океана станет теплее и окислится, исчезнет большинство минералов, необходимых для жизни и развития морской флоры и фауны. Обитателям океанической поверхности не поможет даже миграция в силу такого глобального изменения.
Единственное «лекарство», по словам учёных, — снижение выброса парниковых газов и углеродного следа.