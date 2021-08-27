Учёные предупредили о вымирании живых существ на поверхности океанов к 2100 году

Если не прекратится выброс парниковых газов в таком объёме, как сейчас или больше

Специалисты из Университета Мэриленда и Северо-Западного университета в США провели совместное исследование, согласно которому к 2100 году на 95% Мирового океана существенно изменятся условия обитания, из-за которых начнут вымирать все существа, живущие на океанской поверхности.