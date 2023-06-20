Учёные предупредили об изменении наклона Земли из-за выкачивания подземных вод

Как отмечают учёные, из Земли в настоящее время выкачано 2150 гигатонн грунтовых вод, и если бы такой объём попал в Мировой океан, уровень воды поднялся бы на 6 мм. Ранее подобные исследования проводились, но без учёта перераспределения грунтовых вод.

В рамках последнего исследования учёные смоделировали вращение земного шара. Были учтены таяние айсбергов и перераспределение массы воды из-за изменения климата. В результате моделирования оказалось, что полюса оборота Земли не совпадают с географическими и со временем изменяются.