Учёные предупредили засыпающих поздно людей о риске преждевременной смерти

Анализируя данные о 8728 участниках-близнецах, принявших участие в исследовании, специалисты пришли к выводу, что у «сов» риск преждевременной смерти в молодом возрасте выше на 9%.

Это объясняется тем, что «совы» больше курили и употребляли алкоголь в сравнении с «жаворонками».

В частности, только 22% «сов» никогда не пили алкоголь, в то время как среди «жаворонков» таких было 33%. Ранее исследования также связывали поздний сон с повышенным риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, если у вас есть выбор, ложиться поздно или всё же делать это пораньше, то, возможно, стоит задуматься.