Учёные превратили чистую воду в подобие металла

Но несмотря на это, группа учёных из Чехии и Германии удалось в экспериментальном порядке сделать из чистой воды подобие металла. На короткое время она получила свободные частицы, став рабочим проводником, пишет Nature.

Основой для необычного «превращения» стало другое интересное достижение учёных —небывалое давление в 48 мегабар. Во время него атомы вещества сжимаются так сильно, что по итогу орбитали электронов перекрывают друг друга. В свою очередь из этого следует их перемещение и возникает проводимость.