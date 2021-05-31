Учёные приблизились к созданию искусственного интеллекта подобного человеческому

Специалисты предложили разработать концепцию математической модели мозга, названную «взаимодействующей рекуррентной сетью». The Next Web пишет, что в рамках этой модели мозг разделят на конечное число областей. Каждая из них будет содержать несколько миллионов нейронов.

В итоге в каждой области нейроны будут взаимодействовать друг с другом таким образом, что также смогут иметь связи с несколькими другими областями. Благодаря именно таким «межобластным связям» специалисты смогут возбуждать или затормаживать раоту нейронов.

Вкупе все эти «способности» нового типа нейронных сетей позволит разрабатывать специалистам куда более продвинутый ИИ, чем существующие аналоги.