Наука и технологии
Сегодня в 11:31
Учёные приблизились к созданию искусственного интеллекта подобного человеческому
И всё из-за смены модели создания нейросетей
Группа учёных разработала новую математическую модель, которая может стать началом создания полноценного искусственного интеллекта (ИИ), подобного человеческому. В идеале, он сможет даже мыслить так, как это делает человек.
Специалисты предложили разработать концепцию математической модели мозга, названную «взаимодействующей рекуррентной сетью». The Next Web пишет, что в рамках этой модели мозг разделят на конечное число областей. Каждая из них будет содержать несколько миллионов нейронов.
В итоге в каждой области нейроны будут взаимодействовать друг с другом таким образом, что также смогут иметь связи с несколькими другими областями. Благодаря именно таким «межобластным связям» специалисты смогут возбуждать или затормаживать раоту нейронов.
Вкупе все эти «способности» нового типа нейронных сетей позволит разрабатывать специалистам куда более продвинутый ИИ, чем существующие аналоги.