Учёные придумали аппарат для встраивания в торговые тележки, чтобы следить за фибрилляцией предсердий в супермаркетах

Электрокардиограф в виде ручки для торговой тележки протестируют в две фазы исследований, первая из которых пройдёт в четырёх крупных супермаркетах на северо-западе Англии. Тестирование пройдёт на 2 тысячах человек.

Согласно замыслам исследователей, если при удержании ручки тележки (а на самом деле встроенного кардиографа) у человека будут зафиксированы признаки фибрилляции предсердий (участившийся пульс), к нему сразу подойдёт фармацевт и предложит ручное измерение давления.

После тестирования аппарата на заявленном количесте участников начнётся вторая фаза: будут проведены интервью с каждым участником первой фазы (фармацевты, посетители и работники магазина), чтобы авторы проекта могли изучить мнения и отзывы о таком подходе к скрининговой диагностике фибрилляции предсердий.