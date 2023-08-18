Учёные придумали более безболезненные шприцы на основе пчелиного жала

Пчелиное жало, несмотря на свою миниатюрность, способно легко и быстро проникать в кожу человека, вводя яд. При этом важно понимать, что это достаточно сложный орган, состоящий из множества подвижных элементов.

Учёные провели детальное изучение данной структуры, используя высокоскоростную съёмку, компьютерную микротомографию и сканирующий электронный микроскоп. Эти исследования и позволили создать детальные 3D-снимки всех элементов жала, включая мускулатуру и нервную систему.

Основываясь на полученных данных, исследователи разработали прототип устройства для инъекций. Этот прототип имитирует способ, которым жало проникает в кожу и вводит яд. Такой подход обещает сделать инъекции менее болезненными и травмирующими для пациентов.