Учёные придумали «бюджетный» способ нагрева Марса

Марс считается планетой, потенциально пригодной для жизни, однако там нет воды и слишком низкая температура — около 60 градусов по Цельсию ниже ноля. Для нагрева потребуется насытить атмосферу Красной планеты металлическими частицами, которые необходимо выбрасывать со скоростью 30 литров в секунду. Это позволит создать естественный парниковый эффект: металлические частицы будут улавливать солнечное тепло и рассеивать его по поверхности Марса.

По мнению доцента геофизических наук Чикагского университета Эдвина Кайта, этот способ потребует колоссальных объёмов материала, но другие идеи предполагают существенно большие энергозатраты и финансирование. Кайт заявил, что предложенный им и его командой подход в 5 тысяч раз эффективнее ранее всего, что предлагалось ранее.