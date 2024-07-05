Учёные придумали, как создавать «умную» одежду

Учёные сообщили, что большинство изделий современной одежды сшивают с помощью оверлочных (петельных) швов, что делает одежду прочной: оверлочные швы обеспечивают крепкое сцепление и не позволяют частям ткани распускаться. И в такие швы можно продевать токопроводящие нити, через которые можно пропускать низкое напряжение, безвредное для человека.

Таким образом создаются электрические цепи, сопротивление которых изменяется при изменении движений человека. При этом петельные швы дают достаточно свободы при движении, а благодаря току можно собирать данные о носителе одежды.

В ходе исследований и тестирования первого образца «умный» костюм был по беспроводной сети подключён к смартфону, находящемуся в кармане, и не нуждался в отдельном источнике питания. Приложение для отслеживания движений собирало данные о передвижениях человека и анализировало всю информацию на основе ИИ.

«Мы показали, что обычные швы с оверлоком в стандартных конструкциях одежды могут хорошо воспринимать движение. Конструкция позволяет избежать необходимости в отдельном источнике питания за счёт сопряжения шва с зарядной катушкой, получая энергию по беспроводной сети от мобильного телефона, помещённого в карман. Это означает, что усовершенствованная одежда, чувствительная к движению, может быть изготовлена без изменения существующих производственных процессов», — отметил в пресс-релизе ведущий автор исследования, профессор Бристольского университета Майк Фрейзер.