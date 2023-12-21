Учёные придумали, как улучшить процесс опреснения воды

Российские и китайские химики объединились, чтобы создать теоретическую модель, которая поможет точнее предсказывать взаимодействия ионообменных мембран с различными частицами. Эти мембраны используются для очистки и обессоливания воды. Учёные выявили факторы, влияющие на процесс обессоливания и избирательность мембран в отношении ионов, что позволит улучшить свойства будущих мембран и повысить их эффективность в водоподготовке.

Открытие российских и китайских химиков, руководимых профессором НИУ ВШЭ Андреем Ярославцевым, стало результатом более глубокого понимания взаимодействия различных типов ионов с ионообменными мембранами. Эти тонкие плёнки играют решающую роль в создании опреснителей и систем очистки воды, а учёные стремятся улучшить их характеристики. Созданная компьютерная модель позволяет оценить влияние различных факторов, включая концентрацию растворов и свойства электрического тока, на взаимодействие мембран с ионами, что сделает будущие мембраны более эффективными и улучшит процессы водоподготовки.