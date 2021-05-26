Наука и технологии
Сегодня в 10:35
Учёные придумали метод, способный помочь в создании новых форм жизни в лабораториях
Не обошлось без помощи NASA
В сети появилась информация о свежей разработке учёных из Университета в Глазго. Они придумали метод, который позволит «определять сложные молекулярные соединения». Но что более интересно, он также может помочь в создании новых форм жизни в лабораториях.
Новый метод назвали «Теория сборки», сообщает Planet Today. С его помощью специалисты могут оценивать сложность молекулы. Вместе с тем данный способ можно использовать для определения того, как она была получена – естественным путём или лабораторным.
Стоит отметить, что в создании метода участвовали и специалисты NASA. Их интерес был в том, что способ можно будет использовать и для определения искомых характеристик не только молекул с Земли, но за её пределами.