Учёные придумали метод, способный помочь в создании новых форм жизни в лабораториях

Новый метод назвали «Теория сборки», сообщает Planet Today. С его помощью специалисты могут оценивать сложность молекулы. Вместе с тем данный способ можно использовать для определения того, как она была получена – естественным путём или лабораторным.

Стоит отметить, что в создании метода участвовали и специалисты NASA. Их интерес был в том, что способ можно будет использовать и для определения искомых характеристик не только молекул с Земли, но за её пределами.