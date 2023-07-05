Учёные придумали укол, который сделал обезьян умнее

Они обнаружили белок, названный в честь древнегреческой богини судьбы Клото, который имеет важное значение для продолжительности жизни и здоровья.

Специалисты провели эксперименты на пожилых обезьянах, вводя небольшую дозу клото под их кожу. Удивительно, но они обнаружили улучшение когнитивных функций на 6% и 20% для простых и сложных задач соответственно.

И даже когда белок полностью расщепился в организме, эффект сохранялся. Уровень клото у людей естественным образом снижается с возрастом, и его уровень связан с лучшими когнитивными способностями.

Эти результаты открывают перспективы для разработки лекарств, которые могут улучшить когнитивные функции у людей и помочь бороться со старением мозга.

Стоит, правда, отметить, что учёным нужны дополнительные исследования и клинические испытания на людях. Эти открытия уже предвещают новые подходы к омоложению мозга и улучшению качества жизни на протяжении старения.