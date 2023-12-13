Учёные «приговорили» Новую Зеландию к 15-метровым цунами каждые полтысячелетия

Исследователи с помощью компьютерного и математического моделирования получили некоторое представление о количестве и типах вероятных землетрясений, которые могут произойти в Новой Зеландии в ближайшие годы. Для анализа был охвачен период в 30 тысяч лет.

Проблема в том, что Новая Зеландия находится в сейсмически активном регионе, потому что расположена возле двух зон субдукции, где океаническая тектоническая плита подныривает под континентальную плиту. В силу этого иногда бывают землетрясения: последнее магнитудой 7,8 произошло в 2016 году на островах Марлборо и Северный Кентербери. А Цунами случаются ещё реже: последнее наблюдение зафиксировано в 1868.

Учёные определили, что за изученные в рамках моделирования 30 тысяч лет у Новой Зеландии суммарно произошло 2585 толчков с магнитудой от 7 до 9,25. Исследование показало, какие субдукции могут стать источником землетрясений, которые приведут к местным цунами.

Согласно результатам моделирования, высота самой большой из волн в этих цунами может достигнуть 28 метров. К тому же цунами, вероятно, будут регулярными с волнами до 5 метров каждые 77 лет. А каждые 580 лет будут случаться цунами высотой 15 метров.