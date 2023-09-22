Учёные пришли к выводу, что человек погубил 76 видов животных

Учёные пришли к выводу, что человек погубил 76 видов животныхИ этот процесс продолжается
Группа учёных в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовала результаты исследования, согласно которому человеческая цивилизация ответственна за вымирание огромного количества видов животных по всему миру, начиная с 1500 года.
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Отмечается, что человек уничтожил группы, в которые входят 76 видов млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. И если бы человек настолько агрессивно не вмешивался в дикую природу, вымершие виды могли просуществовать ещё порядка 18 тысяч лет. Среди исчезнувших видов животных учёные назвали слоновых птиц Мадагаскара, моа из Новой Зеландии и гавайских медоедов мохо.
При этом потери видов будут продолжаться в силу глобального потепления, антропогенного разрушения среды обитания и не менее губительной торговли дикими животными. Из-за деятельности человека процесс вымирания видов ускорился в 35 раз.
В связи с этим учёные призвали экологично подходить к решению насущных проблем и бережно относиться к флоре и фауне.