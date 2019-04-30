Учёные признали непобедимость рака

Новое исследование показало, что рак груди можно «заблокировать» так, чтобы он не появлялся заново годами. При этом полное излечение оказалось в большинстве случаев невозможным. Об этом сообщается в публикации на профильном ресурсе MedicalXpress.

Новый метод под названием lock-'n'-block разработал доцент кафедры медицинской химии и молекулярной фармакологии Университета Пердью в США Майкл Вендт (Michael Wendt).

Эксперименты на мышах показали, что препарат под названием фостаматиниб предотвращает повторное появление вторичных очагов роста злокачественных опухолй. Дело в том, что метастазы содержат определённый белок — тирозинкиназу SYK. Фостаматиниб замедляет действие этого белка, а как следствие — предотвращает активацию и появление метастазов.

На данный момент рак груди считается неизлечимым хроническим заболеванием. Если удалить первичную опухоль, сохраняется появление метастазов спустя 10 или даже 20 лет.