Учёные признали невозможность установить реальную опасность пластика

Специалистами известно о более чем 4000 химических веществах, которые входят в состав упаковок для продуктов. Но рынок представляет нам более 5000 различных видов пластмассы, а это говорит о еще большем объеме химических веществ в производстве. Благодаря новым исследованиям группы PlastX стало известно, что большинство пластиков содержат химические вещества, вызывающие общую токсичность (порядка шести продуктов и десяти), окислительный стресс ( четыре продукта из десяти), а также разрушение эндокринной системы ( три из десяти).

“Проблема в том, что пластмассы изготавливаются из сложного химического коктейля, поэтому мы часто не знаем точно, какие вещества содержатся в продуктах, которые мы используем. Для большинства химикатов у нас нет никакого способа определить, являются ли они безопасными или нет “ , - рассказывает биолог из Норвежского научно-технического университета Мартин Вагнер.