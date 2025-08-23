Учёные признали замедление таяния льдов Арктики, но ненадолго

Площадь морского льда в Арктике сокращается не так быстро, как ожидали учёные ранее. Однако это замедление, возможно, носит временный характер и не повлияет на долгосрочную тенденцию к исчезновению льдовых масс.

Согласно исследованию, сокращение площади морского льда оказалось минимальным, — ранее прогнозировалась кратно большая потеря. Но за последние 20 лет таяние ощутимо замедлилось.

Эксперты связывают это с естественными колебаниями океанских течений. Эти колебания регулируют количество тёплой воды в Северном Ледовитом океане, что замедляет процесс таяния.

Но, несмотря на это, учёные не спешат радоваться, так как многочисленные перекрёстные исследования указывают на временное замедление таяния Арктики. Поэтому специалисты предупреждают, что изменение климата и глобальное потепление являются реальными угрозами. В будущем Северный Ледовитый океан впервые за всю историю может полностью освободиться ото льда, и это опасно для жизни на Земле.