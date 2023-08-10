Учёные призвали женщин не беременеть во время космического туризма

Если кто-то забеременеет за пределами Земли, фоновое излучение может повредить эмбриону. Эксперты говорят, что даже если потенциальная мать будет находиться в космосе всего день или два после акта, это может повлиять на остальную часть беременности.

Вселенские космические излучения, которые мы испытываем в космосе, могут проходить через космический корабль и людей. Если одна из этих частиц проходит и случайно попадает в развивающийся эмбрион, каково будет его воздействие? Этот вопрос остаётся открытым.

Исследователи также предупреждают, что даже зачатие в течение нескольких месяцев после возвращения из космического полёта может быть рискованным. Шутка ли — некоторые астронавты даже решают заморозить свои яйцеклетки перед запуском на орбиту.