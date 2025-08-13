Учёные: пробивший крышу в доме американца метеор оказался старше Земли

Метеор упал на Землю 26 июля, масса объекта 23 грамма. При падении метеор пробил кровлю жилого дома в США, в штате Джорджия, и частично повредил пол. В результате детального анализа исследователи пришли к выводу, что это хондритам — наиболее часто встречающаяся категория метеоритов.

Специалисты установили, что химический состав метеора соответствует составу солнечного вещества, что позволяет предположить, что его возраст, превышает возраст Земли.

Исследователь из Университета Джорджии Скотт Харрис отметил, что данный метеорит принадлежит к группе объектов, находящихся в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером. По его словам, эти объекты предположительно образовались вследствие распада значительно более крупного астероида около 470 млн лет назад.

По предварительным оценкам специалистов, возраст данного метеорита может достигать 4,5 млрд лет. Находка нетипична, так как обычно метеориты такого размера не представляют угрозы для земной поверхности, поскольку полностью сгорают в атмосфере Земли.

Исследователи планируют провести всестороннее изучение объекта и в дальнейшем выставить его в качестве экспоната в Научном музее Теллус в Картерсвилле.