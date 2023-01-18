Учёные продлили жизнь мышей при помощи репрограммирования клеток

Одна из них, под руководством известного биолога Дэвида Синклера, по итогу подтвердила, что ускоренное накопление эпигенетических изменений приводит более быстрому старению мышей, чем обычно.

Вторая же группа из Rejuvenate Bio попыталась отменить эти эпигенетические изменения у здоровых пожилых мышей. Для этого они вводили вирусные векторы с факторами Яманаки — белками, запускающими эпигенетическую перестройку генома в «молодое» состояние.

По итогу такие мыши прожили в среднем 142,5 недели вместо обычных 133. Сообщается также, что обе группы намерены постепенно перейти с текущей стадии к клиническим испытаниям данной методики на людях.