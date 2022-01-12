Учёные прогнозируют развитие мощных ураганов из-за постоянного повышения температуры Мирового океана

Даже в период пандемии, когда антропогенных выбросов в атмосферу стало меньше, температура Мирового океана не перестала расти. В течение 2021 года океан поглотил на 14 зеттаджоулей тепла больше, чем в 2020, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году.

Вместе с этим в океан оседает 20-30% антропогенных выбросов углекислого газа. Это приводит к закислению вод, но потепление снижает интенсивность и эффективность это процесса, поэтому значительная часть выбросов остаётся в воздухе.

Учёные прогнозируют увеличение количества и усиление штормов и ураганов, а с ними и всё большее количество осадков и наводнений. Причина — потепление океана, из-за чего расширяется вода и увеличивается её объём.