Учёные протестировали создание лазером дорог на Луне. Но пока лишь в лаборатории

Основная проблема заключается в мелкой и абразивной лунной пыли, которая может мешать нормальной работе транспортных средств. Для решения этой проблемы предлагается использовать метод лазерного спекания.

Консорциум PAVER, в который входят представители Европейского космического агентства, немецких и австрийских учёных, провёл эксперименты по плавлению имитации лунной пыли с помощью мощного 12-киловаттного лазера.

Результатом стала стеклянная твёрдая поверхность, которая может быть использована в качестве дорожной плитки на Луне.

Однако, использование такого лазера на спутнике Земли пока не представляется возможным. Вместо этого, лазер в экспериментах служил источником света, имитируя лунный солнечный свет.

По мнению инженеров, подобный метод может быть адаптирован для реальных условий Луны, позволяя создавать дорожные покрытия и посадочные площадки для космических миссий.