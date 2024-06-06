Учёные провели испытания первого российского подводного беспилотника

ВНИИ ГОЧС успешно завершил испытания беспилотного катамарана «Калан», разработанного для безопасного проведения подводных работ. Этот катамаран может заменить водолазов при проверке гидротехнических сооружений и других опасных работах под водой.

Платформа «Калан» готова к различным задачам, от гидрографических съёмок до обследования водоёмов с неглубокой водой. Он способен работать автономно, более 16 часов, без подзарядки, управляться оператором на расстоянии до пяти километров и автономно до 35 километров, что делает его очень универсальным инструментом для подводных исследований.

Этот беспилотный катамаран может стать важным средством для МЧС, сокращая риски для водолазов и обеспечивая безопасность при проведении подводных работ. Кроме того, в будущем планируется установить на «Калане» специальный подводный аппарат для работы на больших глубинах.