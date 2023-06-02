Учёные проверили здоровье Земли и пришли к неутешительным выводам

В силу негативной для планеты человеческой деятельности здоровье Земли не отвечает семи из восьми ключевых показателей планетарной безопасности. В этот перечень входят климат, водные ресурсы, содержание питательных веществ в почве, состояние воздуха, биосферы, льдов и почв, углеродные циклы и иные взаимосвязанные процессы. Эксперты подчёркивают в отчёте исследования, что экосистемы скоро не смогут оставаться стабильными.

И это будет иметь серьёзные последствия, а некоторые мы наблюдаем уже сегодня. В настоящее время Земля переживает климатический кризис, всё сильнее нарастает дефицит водных ресурсов, усиливается дисбаланс в распределении питательных веществ в почве и наблюдается сильное аэрозольное загрязнение атмосферы. Каждый их этих факторов угрожает глобальным системам жизнеобеспечения и усугубляет социальное неравенство в обществе.