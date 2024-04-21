Учёные РАН и МГУ изучили антимикробный эффект препарата из морского червя

Проблема антибиотикорезистентности остаётся актуальной в медицине из-за устойчивости бактерий к лекарствам. Учёные изучили действие капителлацина — антимикробного пептида морского червя. Он подавляет рост бактерий, образуя на их поверхности своеобразный «ковёр».

Бактерии быстро адаптируются к антибиотикам из-за их массового использования в медицине и сельском хозяйстве. Чтобы бороться с этой проблемой, нужны новые препараты с уникальными механизмами действия. Учёные изучают биоразнообразие для поиска новых антимикробных средств, включая пептиды, такие как капителлацин.

Капителлацин, выделенный из морского червя, действует на мембраны бактерий, не проникая в их внутреннюю структуру. Это делает его потенциально эффективным средством в борьбе с инфекциями.