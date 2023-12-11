Учёные РАН нашли рыбу на безрыбье по ДНК

Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) провела исследование биоразнообразия на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкальском крае, используя инновационный метод — поиск рыбы по ДНК. Несмотря на отсутствие рыбы в стандартных уловах, анализ экосистемной ДНК выявил присутствие ценных видов рыб в озере Ветреное, ранее считавшемся безрыбным.

Методы молекулярной генетики были успешно применены в 2023 году в рамках экспедиции, дополняя традиционные методы ловли рыбы. Оборудование Центра коллективного пользования СО РАН и высокие затраты ограничили объем использования новых методов. Экспедиция является частью более широкого исследования, начатого в 2020 году, по заказу компании «Норникель» и СО РАН, охватывающего три региона: Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край.

Цель текущего этапа исследования — определение воздействия деятельности «Норникеля» на биоразнообразие в регионах и создание корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие с последующей разработкой программ по его сохранению и мониторингу.