Учёные РАН нашли способ использовать живые клетки как флешку

Российские учёные предлагают использовать бактериородопсины, особые светочувствительные белки, для создания инновационных фотохромных материалов. Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН проанализировали данные о бактериородопсинах и предложили их применение в создании устройств для записи, обработки и хранения оптической информации.

Бактериородопсины — это особые белки, которые взаимодействуют с частицами света, преобразуя их энергию. Исследовательница Анна Дружкова обратила внимание на их уникальные свойства и выяснила, что плёнки на основе этих белков могут стать перспективным материалом для создания оптических систем хранения информации.

Анализ более двухсот исследований показал, что модифицированные бактериородопсины обладают высокой стойкостью и способностью к многократной работе, что делает их идеальным материалом для создания перезаписываемой оптической памяти и других носителей информации. Это открытие может значительно расширить возможности человечества в области хранения данных.