Учёные РАН обнаружили древнейшую амфибию

На территории Республики Марий Эл учёные обнаружили и изучили древнего земноводного Dvinosaurus, который жил 260 миллионов лет назад. Это была самая древняя амфибия из рода Dvinosaurus, названная в честь учёного Юрия Губина, который много лет работал в Палеонтологическом институте РАН. Двинозавры были распространены в позднем пермском периоде на территории Восточной Европы и похожи на современных аксолотлей.

Первые останки Dvinosaurus были найдены на реке Малая Северная Двина в Вологодской губернии более ста лет назад. С тех пор было обнаружено несколько видов этого рода. Недавно учёные открыли новый вид — Dvinosaurus gubini, который жил 260 млн лет назад. Он отличается от других представителей рода своим маленьким размером, что вызвало интерес у учёных.

Изначально учёные считали, что найденные кости принадлежат молодым животным, но после более тщательного анализа оказалось, что это взрослые особи. Это указывает на то, что мелкий размер был характеристикой этого вида, а не следствием его молодости.