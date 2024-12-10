Учёные РАН обнаружили свойства «памяти» у распространённого консерванта

Химики из Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова случайно сделали важное открытие, которое может повлиять на развитие технологий памяти и термочувствительных устройств. В ходе исследования безопасности консервантов для человека они обнаружили, что добавка Е202 (сорбат калия) имеет уникальные свойства, которые могут быть использованы в новых технологических решениях, сообщили в Минобрнауки.

Сорбат калия, обычно применяемый в пищевой промышленности как консервант, на самом деле обладает необычными физико-химическими характеристиками. Учёные обнаружили, что при фазовом переходе этого вещества его кристаллы увеличиваются в размере, что приводит к изменению их оптических свойств, таких как интерференционная окраска. Это открытие может быть использовано для создания материалов, которые реагируют на изменения температуры, что открывает новые перспективы для микроэлектроники.

Младший научный сотрудник лаборатории кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа ИОНХ РАН, Паулина Калле, рассказала, что из водного раствора сорбата калия можно создать кристаллическую плёнку, которая при нагревании расширяется строго перпендикулярно подложке. Это расширение можно точно измерить, что делает материал перспективным для использования в датчиках, микроприводах и устройствах памяти. В будущем учёные планируют исследовать термические свойства этого материала и его возможное применение в термочувствительных элементах.