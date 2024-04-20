Учёные РАН разработали экологичную краску для судов

Учёные из Томского научного центра СО РАН совместно с другими исследователями разработали новые биоцидные краски для защиты судов и гидротехнических сооружений от прироста морских организмов. Эти краски оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, что делает их более экологически безопасными.

В новых составах красок уменьшили содержание оксида меди вдвое и добавили биоцидные частицы, масса которых составляет всего полпроцента от общей массы краски. Эти частицы включают в себя оксид и феррит цинка, которые являются наиболее эффективными.

Эксперты отмечают, что применение новых красок помогает снизить биообрастание на два порядка, что существенно сокращает экономические потери, связанные с этим явлением. Кроме того, для защиты судна или конструкции теперь достаточно нанести только один слой новой краски, что делает процесс более эффективным и экологически безопасным.