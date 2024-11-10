Учёные РАН удешевили производство магнитов для электроники будущего

Учёные РАН удешевили производство магнитов для электроники будущегоЗаменив полностью искусственный компонент на синтетическую копию природного
Учёные из РАН синтезировали магнитные соединения на базе металлопорфиринов, синтетических молекул, аналогичных природным компонентам, ответственным за фотосинтез, и перенос кислорода. Исследователи объединили металлопорфирины с органическими красителями, включая аналог индиго, что позволило создать координационные комплексы с новыми магнитными свойствами. Учёные предполагают, что такие комплексы можно будет использовать для создания экологичных и эффективных магнитов и переключателей для электроники.
В основе разработанных соединений лежат металлопорфирины с марганцем, где атомы имеют разное количество неспаренных электронов, влияющих на их магнитное поведение. Связующим элементом между ними послужил тиоиндиго — краситель, напоминающий натуральный индиго, известный ещё с древности. Эксперименты показали, что даже небольшое изменение в угле расположения молекул, около 90 градусов, кардинально меняет магнитные свойства, создавая разные отклики на внешнее поле.
Максим Фараонов, ведущий научный сотрудник проекта, поддержанного РНФ, отметил, что если такие комплексы объединить в цепочку, можно получить органические магниты, сравнимые по свойствам с традиционными магнитами на основе редких металлов. Синтетические магниты могут стать дешевле, легче и настраиваться под конкретные нужды. Учёные также исследовали аналогичные комплексы с железом и индием, обнаружив их потенциал для применения в датчиках и переключателях, включая светочувствительные устройства для электроники.