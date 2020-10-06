Наука и технологии
Сегодня 13:32
Учёные раскритиковали реставрацию старых видеозаписей до качества 4K
Модификация старых роликов добавляет детали, которых не было в оригинале
На YouTube в последнее время все чаще начали появляться старые видеозаписи, отреставрированные до качества 4K, созданные с помощью нейронных сетей. Несмотря на то, что многие пользователи в восторге от полученных работ, некоторые ученые относятся к ним отрицательно.
Ряд историков искусства раскритиковали реставрацию старых видеозаписей. Они считают, что таким образов авторы искажают изображение того, что на самом деле было показано в оригинале. Это, в свою очередь, уничтожает контекст того, как материалы на самом деле были сняты.
Также ученые обеспокоены тем, что добавление цвета и сглаживание качества кадров добавляет в старые видео детали, которых никогда не было в оригинале. Некоторые и вовсе считают это неприемлемым, так как таким образом уменьшается аутентичность и достоверность исходных материалов.