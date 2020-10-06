Учёные раскритиковали реставрацию старых видеозаписей до качества 4K

Ряд историков искусства раскритиковали реставрацию старых видеозаписей. Они считают, что таким образов авторы искажают изображение того, что на самом деле было показано в оригинале. Это, в свою очередь, уничтожает контекст того, как материалы на самом деле были сняты.

Также ученые обеспокоены тем, что добавление цвета и сглаживание качества кадров добавляет в старые видео детали, которых никогда не было в оригинале. Некоторые и вовсе считают это неприемлемым, так как таким образом уменьшается аутентичность и достоверность исходных материалов.