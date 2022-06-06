Учёные раскрыли фактор, повлиявший на возникновение жизни на Земле

Специалисты пришли к выводу, что уровень солёности морской воды оказывает существенное воздействие на появление и развитие живых существ. Для того, чтобы выяснить это, они создали компьютерную климатическую модель для изучению различных планет с разным количеством соли в океанах.

Оказалось, что более солёные воды способствуют более тёплому климату. А это, в свою очередь, очень важный критерией зарождения жизни на планете. Учёные отметили, что именно этот фактор, судя по всему, сыграл ключевую роль в обитаемости ранней Земли. В те времена, когда излучение Солнца было не достаточно ярким и тёплым.