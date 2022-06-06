Учёные раскрыли фактор, повлиявший на возникновение жизни на Земле

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Учёные раскрыли фактор, повлиявший на возникновение жизни на ЗемлеДля многих он станет крайне неожиданным
Группа учёных из Университета Пердью опубликовала результаты своего свежего исследования. Оно позволило выяснить, какой ещё фактор мог повлиять на формирование жизни на нашей планете.
Специалисты пришли к выводу, что уровень солёности морской воды оказывает существенное воздействие на появление и развитие живых существ. Для того, чтобы выяснить это, они создали компьютерную климатическую модель для изучению различных планет с разным количеством соли в океанах.
Оказалось, что более солёные воды способствуют более тёплому климату. А это, в свою очередь, очень важный критерией зарождения жизни на планете. Учёные отметили, что именно этот фактор, судя по всему, сыграл ключевую роль в обитаемости ранней Земли. В те времена, когда излучение Солнца было не достаточно ярким и тёплым.