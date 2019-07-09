Учёные раскрыли главную причину долгожительства

Учёные Испанского национального центра исследования рака выявили зависимость продолжительности жизни разных видов от скорости укорачивания теломер.

Теломеры — это концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию. С каждым делением теломеры клетки укорачиваются, и в конечном итоге клетки начинают проявлять признаки старения. Фактически, длина теломер используется как индикатор клеточного старения.

Тем не менее, новое исследование показало, что важна не сама длина теломер, а скорость укорачивания концов хромосом — ведь есть животные с длинными теломерами, но живущие совсем недолго.

Исследование позволило разработать формулу, по которой можно точно определить срок существования особи. Учёные сравнили теломеры мышей, коз, дельфинов, чаек, северных оленей, стервятников, фламинго, слонов и людей. Как оказалось, скорость укорачивания указывает на среднюю продолжительность жизни, а не максимальную. У людей средний срок жизни составил 79 лет.