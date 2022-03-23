Учёные раскрыли истинную причину смерти динозавров

Так, по мнению экспертов, истинной причиной массовой смерти древних архозавров стало не падение огромного астероида, а выбросы серных газов, которые начались вслед за этим событием. Они, как отметили специалисты, многие годы сохранялись на Земле. Это привело к сильному охлаждению планеты.

У такого количества газов был и другой побочный эффект — оно вызывало кислотные дожди и уменьшало количество попадающего на планету света.

В конечном итоге на Земле нарушился фотосинтез — процесс, который жизненно важен для растений и морского планктона. Именно они являются основой пищевой цепочки.