Учёные раскрыли механизм охоты австралийских жуков-убийц

Специалисты заметили, что при ловле жуками-убийцами добыча будто вязнет в их лапках. При изучении тела охотника оказалось, что особь измазала себя смолой. Чтобы подтвердить догадку, учёные провели два параллельных эксперимента: поведение жуков изучали в полевых условиях и в лаборатории.

Выяснилось, что, находясь в естественных условиях, хищники измазывают всё тело растительной смолой, помогающей надёжнее хватать и удерживать жертву. В лаборатории такое поведение особи демонстрировали в зависимости от возраста: молодым было свойственно стремиться соскоблить что-то со стенок ёмкости, в которой они находились.