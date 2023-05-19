Учёные раскрыли механизм охоты австралийских жуков-убийц

Учёные раскрыли механизм охоты австралийских жуков-убийцНасекомые обмазывают себя смолой растений
Команда учёных раскрыла охотничий механизм австралийских жуков-убийц, или хищников (Gorareduvius sp.), в рацион которых входят муравьи, мухи и множество других насекомых.
Специалисты заметили, что при ловле жуками-убийцами добыча будто вязнет в их лапках. При изучении тела охотника оказалось, что особь измазала себя смолой. Чтобы подтвердить догадку, учёные провели два параллельных эксперимента: поведение жуков изучали в полевых условиях и в лаборатории.
Выяснилось, что, находясь в естественных условиях, хищники измазывают всё тело растительной смолой, помогающей надёжнее хватать и удерживать жертву. В лаборатории такое поведение особи демонстрировали в зависимости от возраста: молодым было свойственно стремиться соскоблить что-то со стенок ёмкости, в которой они находились.