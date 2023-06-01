Учёные раскрыли место посадки российской станции «Луна-27»

Об этом стало известно из свежего научного отчёта, опубликованного Российским Институтом космических исследований, посвящённого уточнению подобной информации.

Ожидается, что «Луна-27» приземлится на широтах южнее 80 градусов южной широты, ближе к Южному полюсу Луны, чем «Луна-25». Она, напомним, будет спускаться около 70 градусов южной широты.

Накануне стало известно, что миссия «Луна-25» в очередной раз была перенесена — с июля на август 2023 года. При этом ещё в мае правительство раскрыло информацию о том, что реализация миссий «Луна-26» (орбитальная) и «Луна-27» (посадочная) начнётся уже в 2027-2028 годах.