Учёные раскрыли опасность молока для зрения

По словам специалистов, молоко и молочные продукты могут ускорить развитие симптомов рассеянного склероза. А люди, страдающие от этого аутоиммунного заболевания, очень часто испытывают проблемы со зрением, онемение, а также покалывание в конечностях.

В случае, если недуг будет запущен, человек может столкнуться с такими последствиями, как паралич, потеря зрения или трудности с подвижностью. При этом больные рассеянным склерозом чаще всего жалуются на тяжёлые симптомы болезни в случае, если употребляют молочные продукты.

Напомним, что ранее группа учёных из Института Солка в США успешно обратили вспять процесс старения клеток пожилых мышей.