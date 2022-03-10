Учёные раскрыли опасность молока для зрения

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Учёные раскрыли опасность молока для зренияСтоит быть аккуратнее с этим продуктом
В сети появился интересный материал, в котором индийские врачи предупредили о вреде молока для организма. Оказалось, что оно способно «ударить» даже по зрению.
По словам специалистов, молоко и молочные продукты могут ускорить развитие симптомов рассеянного склероза. А люди, страдающие от этого аутоиммунного заболевания, очень часто испытывают проблемы со зрением, онемение, а также покалывание в конечностях.
В случае, если недуг будет запущен, человек может столкнуться с такими последствиями, как паралич, потеря зрения или трудности с подвижностью. При этом больные рассеянным склерозом чаще всего жалуются на тяжёлые симптомы болезни в случае, если употребляют молочные продукты.
Напомним, что ранее группа учёных из Института Солка в США успешно обратили вспять процесс старения клеток пожилых мышей.
Источник: МедикФорум