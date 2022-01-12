Наука и технологии
Сегодня в 06:24
1 мин.

Учёные раскрыли пользу шоколада для здоровья сердца

Важно: речь идёт не об абсолютно любом шоколаде
Шоколад достаточно долгое время считается полезным для здоровья. Даже несмотря на то, что это, вроде как, сладость.
Учёные раскрыли пользу шоколада для здоровья сердца

Но теперь же своё слово о положительных свойствах продукта высказали и кардиологи — они выяснили, что употребление шоколада способствует укреплению здоровья сердца и всей сердечно-сосудистой системы.

Такие выводы были сделаны на основании исследования, которое показало, что добавление лишь 28 г шоколада в неделю уменьшает риск возникновения сердечной недостаточности на 18%. Также сильно снижается риск развития мерцательной аритмии — возникновения такого состояния, когда сердцебиение нерегулярно.

В то же время специалисты отмечают, что всё вышесказанное справедливо для шоколада с высоким содержанием какао. Его количество в продукте должно находиться на уровне в 70% и выше.

Источник: Planet Today
Новости партнеров
Новости партнеров