Учёные раскрыли пользу шоколада для здоровья сердца

Но теперь же своё слово о положительных свойствах продукта высказали и кардиологи — они выяснили, что употребление шоколада способствует укреплению здоровья сердца и всей сердечно-сосудистой системы.

Такие выводы были сделаны на основании исследования, которое показало, что добавление лишь 28 г шоколада в неделю уменьшает риск возникновения сердечной недостаточности на 18%. Также сильно снижается риск развития мерцательной аритмии — возникновения такого состояния, когда сердцебиение нерегулярно.

В то же время специалисты отмечают, что всё вышесказанное справедливо для шоколада с высоким содержанием какао. Его количество в продукте должно находиться на уровне в 70% и выше.