Учёные раскрыли предназначение супермаркетов

Британские специалисты из Королевского общества общественного здравоохранения (RSPH) в сотрудничестве с Slimming World опубликовали результаты исследования по супермаркетам.

Как показало исследование, супермаркеты просто «созданы, чтобы сделать людей толстыми». Только 1 из 5 опрошенных считают, что такие магазины предпринимают достаточно мер, чтобы не способствовать тенденции к массовому ожирению.

Почти половина (48%) респондентов считают, что британское правительство должно обязать владельцев супермаркетов предлагать больше здоровой пищи в качестве выбора.

Обычно же в магазинах, наиболее близких к жилым домам, не только преобладает нездоровые виды пиши и напитков, но и выложены они так, чтобы покупатели не могли не заметить их, что провоцирует тенденцию к нездоровому питанию.

Разнообразные чипсы, конфеты и напитки с большим количеством сахара привлекают гораздо больше внимания к себе, чем здоровая пища. Как оказалась во время исследования, девять из десяти продуктов на уровне глаз покупателя вредны для здоровья. Также нездоровая пища выложена на торцах витрин, крышках контейнеров и рядом с кассами — дополнительно вводя людей «в искушение».