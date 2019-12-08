Учёные раскрыли причину скорых проблем в рыбной ловле

В опубликованном документе говорится о том, что ученые сумели установить следующий факт: с 1960 по конец 2019 года уровень кислорода в Мировом океане снизился примерно на 2%. Основной причиной для подобного изменения называется трансформация климата, но при этом не последнее место занимается и деятельность человека — например, сток питательных веществ из удобрений, который позже попадает в водоток.

”Это одна из тенденций, которая не доносится до общественности, но сильно влияет на окружающую среду. Мы можем заметить последствия этих изменений — например, она повлияла на массовое вымирание рыб на побережье океана в нескольких частях США”, — отметил климатолог и директор программы глобальных изменений штата Джорджия Ким Кобб.