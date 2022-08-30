Учёные раскрыли секрет бессмертия медуз. Это может помочь замедлить человеческое старение

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Учёные раскрыли секрет бессмертия медуз. Это может помочь замедлить человеческое старениеОчень воодушевляющее открытие
Сотрудники Университета Овьедо опубликовали свежую научную работу. В ней они заявили, что сумели идентифицировать гены, которые участвуют в репликации и репарации ДНК медузы Turritopsis dohrnii и прочих видов.
Оказалось, что именно они отвечают за поддержание теломер. При этом сам процесс, в свою очередь, влияет на бессмертие и отсутствие старения у медуз.
Также учёные обнаружили, что взрослые медузы меняют генетические часы, чтобы снова принять личиночную форму. Это происходит в момент, когда они чувствуют угрозу от меняющихся условий окружающей среды.
Специалисты заявили, что их свежая работа поможет им и их коллегам лучше понять процесс бессмертия медуз. Также она должна ускорить разработку методов, которые замедлят старение у человека.