Учёные раскрыли секрет ДНК "бессмертного" пустынного растения

По словам автора исследования Тао Вана, благодаря расшифровке генома Вельвичии, в дальнейшем планируется выводить более выносливые к засухе сельскохозяйственные культуры. Учёные неслучайно называют Вельвичию удивительной: у этого растения листья вырастают из кончиков стебля и ветвей, первые побеги умирают и формируют такой тип ткани, который поставляет растущему организму свежие клетки.

Примечательно, что такое деление клеток началось после генетической ошибки — дупликации генома — в период длительной засухи в регионе и формировании пустыни Намиб. При этом большая часть ДНК Вельвичии — ретротранспозоны — самовоспроизводящиеся цепочки, требующие больших затрат энергии, от которых растение смогло избавиться в процессе эволюции и по следам которых теперь идут учёные.

Отмечается, что повышенная активность ряда генов позволяет расти Вельвичии в условиях постоянного экологического стресса. Возраст самых крупных растений, которые до сих пор живы, составляет не менее трёх тысяч лет.