Учёные раскрыли секрет полезного чая

Так, например, в журнале Physics of Fluids была опубликована свежая работа учёных, которые выяснили и поделились секретом полезного чая. Оказалось, что всё дело в плёнке, образующейся на поверхности травяного напитка.

Речь идёт о той самой плёнке, которая формируется прямо на поверхности чая после того, как он какое-то время постоит нетронутым. Она сразу же бросается в глаза сразу, а если её начать трогать, то она моментально трескается подобно тонкому льду.

Свежие выводы учёных говорят о том, что чем выше содержание соли карбоната кальция, тем толще и плотнее пленка на поверхности. Не последнюю роль в её свойствах играет и жёсткость используемой воды.

Что же до полезности чая, то она также зависит от толщины верхнего слоя. Чем тоньше и слабее плёнка, тем полезнее сам чай.